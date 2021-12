Comment partir en Erasmus quand on est handicapé ?

Voyager, se loger et accéder aux études peut se révéler compliqué pour les personnes qui présentent un handicap. Mais c’est une priorité d’Erasmus+ que la santé ne soit pas un frein à la poursuite d’études à l’étranger.

Le programme prévoit ainsi une prise en charge de tous les coûts additionnels concernant le participant handicapé et les personnes qui l’accompagnent. Sont prévus de même les financements supplémentaires qui donnent accès à des soutiens techniques et/ou pédagogiques. Les frais de voyage liés au handicap sont aussi intégralement pris en charge pour le participant et ses accompagnants.

Afin de s’assurer de pouvoir bénéficier de ces aides, il faut joindre le coordinateur Erasmus+ de son université, qui montera le dossier avec le participant. Il est important de déposer la demande minimum un mois avant la date de départ prévue, pour que le dossier soit pris en compte.

La définition du handicap selon Erasmus+ recouvre le handicap mental (intellectuel, cognitif, ou trouble de l’apprentissage), physique et sensoriel. Mais aussi les personnes atteintes de maladies graves, de problèmes de santé chroniques ou bien de troubles psychiatriques, qui peuvent ainsi bénéficier de l’aide de ce programme.

Erasmus+ met aussi à disposition plusieurs sites internet Country Information (par l’Agence européenne pour les besoins spéciaux et l’éducation inclusive) et Inclusive Mobility ( sites en anglais) qui permettent aux participants en situation de handicap de s’informer sur les pays et les universités qui seront les plus à même de les accueillir.